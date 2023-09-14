أوكرانيا تعلن إسقاط 17 طائرة مسيرة في هجوم روسي ليلي

قالت أوكرانيا، اليوم الخميس، إنها أسقطت 17 من أصل 22 طائرة مسيرة روسية هاجمت أراضيها خلال الليل وإن طفلًا لقي حتفه في جنوب البلاد خلال قصف مدفعي.

وذكر مكتب المدعي العام الأوكراني، أن طفلًا عمره ستة أعوام قُتل وأصيب أربعة آخرون من بينهم شقيقه البالغ من العمر 13 عامًا في القصف الروسي على قرية نوفودميتريفكا بمنطقة خيرسون.

وأضاف في بيان على تيليغرام "أصابت قذائف العدو منزلًا خاصًّا والمساحة من حوله".

على نحو منفصل، أعلنت القوات الجوية إسقاط طائرات مسيرة في بضع مناطق في جنوب وشمال أوكرانيا.