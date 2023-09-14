أوكرانيا تعلن إسقاط 17 طائرة مسيرة في هجوم روسي ليلي
قالت أوكرانيا، اليوم الخميس، إنها أسقطت 17 من أصل 22 طائرة مسيرة روسية هاجمت أراضيها خلال الليل وإن طفلًا لقي حتفه في جنوب البلاد خلال قصف مدفعي.
وذكر مكتب المدعي العام الأوكراني، أن طفلًا عمره ستة أعوام قُتل وأصيب أربعة آخرون من بينهم شقيقه البالغ من العمر 13 عامًا في القصف الروسي على قرية نوفودميتريفكا بمنطقة خيرسون.
وأضاف في بيان على تيليغرام "أصابت قذائف العدو منزلًا خاصًّا والمساحة من حوله".
على نحو منفصل، أعلنت القوات الجوية إسقاط طائرات مسيرة في بضع مناطق في جنوب وشمال أوكرانيا.
وذكرت في منشور على تيليغرام "في مساء الـ14 من سبتمبر 2023، من الساعة التاسعة مساء حتى الـ2:30 صباحًا، هاجم الغزاة الروس أوكرانيا ببضع مجموعات من الطائرات المسيرة من طراز شاهد-136 وشاهد-131 من ثلاثة اتجاهات".
وقال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، إن ثلاث طائرات مسيرة حلقت فوق المنطقة؛ ما ألحق أضرارًا بعدة مبان.
وأضاف أن جزءًا آخر من المنطقة تعرَّض لقصف مدفعي وصاروخي خلال الليل.
وبعد أن سعت روسيا في البداية إلى ضرب الأهداف الأوكرانية بالصواريخ، زادت هذا العام من استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية إيرانية الصنع، وهي رخيصة الثمن ويمكنها إرباك الدفاعات الجوية بحجمها الصغير وسرعتها المنخفضة.