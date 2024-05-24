الغارديان: "برلمان بريطانيا 2019" انتهى وسط فوضى سياسية

اعتبرت صحيفة "الغارديان" أن فترة الخمس سنوات الأخيرة من عمر البرلمان البريطاني 2019، والتي انتهت اليوم الجمعة، كانت مملوءة بـ"سوء الإدارة والاضطرابات السياسية، إضافة إلى تشويه السمعة وعدم الكفاءة".

ولفتت الصحيفة إلى أن فكرة تأجيل البرلمان قبل خمسة أعوام كانت تفتقر إلى عدم الشرعية، وأثارت جدلا واسعا، ما ترك هذا البرلمان غير كفؤ إلى حد كبير.

مبادرات سوناك

وأضافت الصحيفة أن برلمان 2019 ينتهي كما بدأ، وسط فوضى غير ضرورية ويأس سياسي يطغى على التقدم التشريعي، مبينة أن قرار رئيس الوزراء ريشي سوناك بإجراء انتخابات في تموز/يوليو، يؤكد أن معظم برنامج الحكومة الذي أُعلن عنه في خطاب الملك في تشرين الثاني، لن يصبح قانونًا.

وأكدت الصحيفة أن ذلك يسلط الضوء على اتجاه مثير للقلق، فقد أصبح الحكم الحديث أدائيا أكثر منه فعّالا، مع تركيز أعضاء البرلمان على الحملات الانتخابية أكثر من التركيز على التشريع أو التدقيق.

كما تم التخلي عن بعض مبادرات سوناك الأكثر شهرة، بما فيها مشروع قانون مكافحة التدخين، ومشروع قانون إصلاح الإيجارات، والالتزام تجاه منظم كرة القدم، بسبب القيود الزمنية التي فرضها على نفسه.

كما أن وعده بدعم قانون مارتن، الذي يهدف إلى تعزيز سلامة الأماكن العامة، لم يتحقق أيضا وفقا للصحيفة، ما أدى إلى تقليص تنفيذ الوعود إلى مجرد إضافة اختيارية.