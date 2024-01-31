وسط ظروف مميتة.. ازدياد معدلات الهجرة من أفريقيا

تزداد معدلات الهجرة غير الشرعية من قارة أفريقيا إلى مختلف الوجهات خارجها، ووسط ظروف تكون أحياناً مميتة في بعض الحالات والظروف حسب ما يعتريها من عوامل وظروف ومخاطر.

ويرصد موقع "إرم نيوز" مسارات الهجرة في أفريقيا خلال العام الجاري 2024، وعواملها التي تدفع بهم إليها، إلى جانب مخاطرها.

وعلى الرغم من أن الهجرة غير النظامية تشكل مصدرًا حيويًّا للعمالة في البلدان المستقبلة لها، إلا أنها لا تزال تشكل مخاطر غير عادية.

ووفقًا لتقرير مركز الدراسات الإستراتيجية لأفريقيا، المتخصص في الشؤون الأفريقية، فإن الفرص الاقتصادية المحدودة، والصراعات، والأعداد المتزايدة من الشباب، وتغير المناخ، هي العوامل الرئيسة التي دفعت حوالي مليون مهاجر جديد في العام الماضي.

وتضاف هذه الأرقام إلى ما يقدّر بنحو 43 مليون مهاجر أفريقي في المجموع. وتبقى غالبية هؤلاء المهاجرين، ومعظمهم من الشباب والعازبين، في القارة بحثًا عن فرص عمل في المراكز الحضرية.

ولا تزال أفريقيا تشهد نموًا سكانيًّا أكبر من أي منطقة أخرى. كما أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان أفريقيا من 1.2 مليار إلى 2.5 مليار نسمة في عام 2050، مع انضمام ما بين 10 إلى 12 مليون شاب أفريقي إلى القوى العاملة كل عام.