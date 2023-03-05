قناة عبرية: طيارون يمتنعون عن قيادة طائرة نتنياهو إلى إيطاليا

وأكدت القناة "12" العبرية أن نتنياهو وزوجته، سيتوجهان، الخميس المقبل، إلى روما، حيث سيلتقي نتنياهو رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني.

وأوضحت القناة، أنه "تم إغلاق المناقصة في شركة (إل عال) بخصوص الطيارين الذين يريدون المشاركة في الرحلة وتنفيذها، إلا أنهم لم ينجحوا بجعل قمرة القيادة مأهولة".

وردت شركة "إل عال" على الحادثة بالقول: "طاقم الطائرة لم يتم تحديده بعد بسبب نقص الطيارين المؤهلين في الأسطول".

وتابعت: "نحن نعمل على توفير طاقم عمل لهذه الرحلة والرحلات الأخرى التي لم يتم الانتهاء منها، كما فعلنا طوال الأعوام الماضية، حيث نقلنا العديد من رؤساء الدول في مهمات سياسية مهمة".

وأشارت الشركة الإسرائيلية إلى أنها ستواصل القيام بالرحلات الرسمية في المستقبل بحسب الحاجة، وفق القناة العبرية.

من جهتها، بينت القناة العبرية أن "هناك سببين للمشكلة، الأول يتعلق بالاحتجاج على التعديلات القضائية، وإحجام الطيارين في الشركة عن التعاون مع رحلة نتنياهو إلى روما".