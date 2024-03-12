تقرير استخباري: أمريكا تواجه "نظاما عالميا هشا على نحو متزايد"

قالت أجهزة مخابرات أمريكية إن الولايات المتحدة تواجه "نظاما عالميا هشا على نحو متزايد"، وسط ضغوط سببها التنافس بين القوى الكبرى وتحديات عابرة للحدود وصراعات إقليمية.

جاء ذلك في تقرير أعدته أجهزة المخابرات قبل أن يدلي رؤساؤها بشهاداتهم في مجلس الشيوخ، بحسب وكالة رويترز.

وأكدت الأجهزة، في التقرير السنوي لعام 2024 الذي تصدره لجنة من المخابرات الأمريكية بشأن تقييم التهديدات، "أن الصين الطموحة والقلقة، وروسيا التي تميل إلى المواجهة، وبعض القوى الإقليمية، مثل إيران، وجهات فاعلة غير حكومية بقدرات متزايدة، كلها تمثل تحديًا لقواعد النظام الدولي القائمة منذ فترة طويلة، فضلًا عن تفوق الولايات المتحدة داخله".

وقال مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية سي آي إيه خلال شهادته: نتفهم حاجة إسرائيل للرد على الهجوم الوحشي، لكن من المهم أن تتجنب الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.

أما رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، فأعرب عن خشيته من "أن تقوّض إدارة نتنياهو للحرب الدعم الأمريكي لإسرائيل على المدى الطويل.

من جانبها، قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية: تقييمنا يظهر أن حزب الله وإيران لا يريدان تصعيد الصراع وصولًا لحرب شاملة.