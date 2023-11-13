البرازيل.. اعتقال رجل ثالث يشتبه بارتباطه بـ "حزب الله"

نقلت رويترز عن مصدرين مطلعين، اشترطا إخفاء هويتهما، أن الشرطة البرازيلية اعتقلت اليوم الأحد رجلا آخر يشتبه في أن له صلات بجماعة ميليشيا حزب الله، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين المشتبه في صلاتهم بحزب الله إلى ثلاثة أشخاص.

وأضاف المصدران، أنه لم يكشف النقاب عن اسم المعتقل الذي ألقي القبض عليه في العاصمة برازيليا، ويجري حاليا التحقيق بشأن ارتباطه المزعوم مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران.