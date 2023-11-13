البرازيل.. اعتقال رجل ثالث يشتبه بارتباطه بـ "حزب الله"
نقلت رويترز عن مصدرين مطلعين، اشترطا إخفاء هويتهما، أن الشرطة البرازيلية اعتقلت اليوم الأحد رجلا آخر يشتبه في أن له صلات بجماعة ميليشيا حزب الله، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين المشتبه في صلاتهم بحزب الله إلى ثلاثة أشخاص.
وأضاف المصدران، أنه لم يكشف النقاب عن اسم المعتقل الذي ألقي القبض عليه في العاصمة برازيليا، ويجري حاليا التحقيق بشأن ارتباطه المزعوم مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران.
وألقت البرازيل في الأسبوع الماضي القبض على شخصين بساو باولو في أثناء تفكيك خلية يشتبه في أنها تابعة لحزب الله، وكانت تخطط لهجمات على أهداف يهودية في البرازيل.
وقال الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في عام 2019 إنه يعتزم تصنيف ميليشيا حزب الله كمنظمة إرهابية أيضا لكن ذلك لم يحدث.