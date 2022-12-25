روسيا تخطط لـ"مسار عسكري جديد" بأوكرانيا.. والإحالات الجنائية لترامب "لا قيمة لها"

سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح الأحد، الضوء على ما اعتبرته "مسار عمل عسكري جديدًا" تخطط روسيا لتنفيذه خلال الفترة المقبلة، وسط تقارير تتحدث عن "غزو روسي" جديد من بيلاروسيا.

كما تناولت الصحف تقارير أخرى تفيد بأن الإحالات الجنائية بحق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى وزارة العدل، والتي تحث على محاكمته "لا قيمة لها". وتطرقت الصحف للشأن الصيني، وقالت إن انتشار متحور "أوميكرون" وتزايد عدد الوفيات، بمثابة "جرس إنذار لدول العالم.

خطط روسية خطيرة.. وبودار حرب أهلية

نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن مركز أبحاث بارز قوله إن موسكو تضع الآن الرتوش الأخيرة على "مسار عسكري جديد أكثر خطورة"، مشيرًا إلى أن زيادة عدد القوات الروسية في بيلاروسيا "هو جزء من خطة الكرملين لتهيئة الظروف لتجديد غزو شمال أوكرانيا ربما يستهدف كييف".

وقالت المجلة إن التقييم الذي أجراه "معهد دراسة الحرب"، ومقره واشنطن، يأتي في الوقت الذي صرحت فيه المعارضة البيلاروسية في المنفى لـ"نيوزويك" بأن محاولات إشراك مينسك بشكل أكبر في الحرب الأوكرانية "ستقابل بالمقاومة والتخريب".