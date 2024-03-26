محققون روس في طاجيكستان لاستجواب أسر مشتبه فيهم بهجوم موسكو

قالت ثلاثة مصادر أمنية في طاجيكستان لرويترز، إن محققين روسًا وصلوا إلى البلاد اليوم الثلاثاء لاستجواب أسر أربعة رجال متهمين بتنفيذ هجوم دامٍ على قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو.

وذكرت المصادر، التي لم تكن مخولة بالتحدث لوسائل الإعلام، أن مسؤولي الأمن في طاجيكستان أحضروا الأسر إلى العاصمة دوشنبه من مناطق مختلفة من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وأضافت أن رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان يشرف بنفسه على التحقيقات.