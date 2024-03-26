محققون روس في طاجيكستان لاستجواب أسر مشتبه فيهم بهجوم موسكو
قالت ثلاثة مصادر أمنية في طاجيكستان لرويترز، إن محققين روسًا وصلوا إلى البلاد اليوم الثلاثاء لاستجواب أسر أربعة رجال متهمين بتنفيذ هجوم دامٍ على قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو.
وذكرت المصادر، التي لم تكن مخولة بالتحدث لوسائل الإعلام، أن مسؤولي الأمن في طاجيكستان أحضروا الأسر إلى العاصمة دوشنبه من مناطق مختلفة من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.
وأضافت أن رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان يشرف بنفسه على التحقيقات.
ووصف رحمان الواقعة، في أول تصريحات علنية له بشأن الهجوم أمس الاثنين، بأنها "حدث مخز ورهيب" وحث المواطنين على حماية أطفالهم من المؤثرات الهدامة.
وحبست روسيا أربعة رجال من طاجيكستان بتهم تتعلق بالإرهاب للاشتباه في ضلوعهم بتنفيذ الهجوم، علاوة على ثلاثة آخرين بتهمة التورط في الواقعة نفسها.
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، ونشر مقاطع فيديو يقول إنها تظهر المذبحة.