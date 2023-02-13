الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانونين من خطة "إصلاح القضاء" وسط مظاهرات رافضة

صادقت لجنة في الكنيست الإسرائيلي ،الاثنين، على قانونين اثنين من خطة إصلاح القضاء التي يروج لها الائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع الإضراب العام في إسرائيل ضد الخطة القضائية، والذي تخلله خروج الآلاف بمظاهرات في عدد من المدن ضد ائتلاف نتنياهو، حيث أغلق المتظاهرون عددًا من الطرق، وتسببوا بازدحامات مرورية.

وقالت الصحيفة العبرية إن "اللجنة الدستورية بالكنيست أقرت القوانين التي تسمح للائتلاف الحكومي بالسيطرة على تعيينات القضاة، وتمنع المحكمة العليا من مناقشة القوانين الأساسية التي يقرها الائتلاف بالكنيست".

والقانون الأول يتعلق بتغيير طريقة تشكيل لجنة اختيار القضاة في إسرائيل، في حين ينص القانون الثاني على إلغاء سبب "المعقولية" الذي تعتمد عليه المحكمة العليا في إلغاء التشريعات التي يقرها الائتلاف الحكومي بالكنيست.