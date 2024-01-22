روسيا تتوعد بالردّ على حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، اليوم الإثنين، إن بلاده سترد بالمثل على الحزمة الثالثة عشرة المقبلة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.

واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، تعليقًا على الحزمة الجديدة، أن ضغط العقوبات من الاتحاد الأوروبي سيستمر، وسيتبع ذلك رد من روسيا على أي عقوبات يتم فرضها على موسكو.

وأضاف: "ننطلق من حقيقة أن ضغط العقوبات سيستمر. الغرب لا يتصرف بشكل مختلف. وستتبع ذلك الإجراءات الانتقامية" من قبلنا.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أوروبي رفيع المستوى أن مناقشات جارية حاليًا بشأن إقرار الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا.

ووفقا له، من المقرر اعتماد عقوبات جديدة قبل 24 فبراير المقبل، كشف أن هذا الهدف قد حدده رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.