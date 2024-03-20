بوريل يقترح استخدام عوائد أصول روسيا المجمدة لتسليح أوكرانيا
قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنه سيقترح أن يستخدم الاتحاد الأوروبي 90 % من عوائد الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لشراء أسلحة لأوكرانيا من خلال صندوق مرفق السلام الأوروبي.
وأضاف بوريل للصحفيين في بروكسل، أنه سيقدم مقترحًا رسميًا لحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، غدًا الأربعاء، قبيل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، يومي الخميس والجمعة.
وبموجب خطة بوريل، ستذهب عوائد الأصول مثل مدفوعات الفائدة إلى مرفق السلام الأوروبي، وهو صندوق خارج الميزانية يقدم مساعدات عسكرية لدول خارج الاتحاد الأوروبي ويُستخدم بشكل أساس لدعم أوكرانيا.
وقال بوريل عن قيمة العوائد المتوقعة من هذا المقترح، "هذا المبلغ المالي، 3 مليارات (يورو) سنويًا، ليس حتى استثنائيًا. لكنه ليس بالقليل".
ونقلت رويترز، عن مسؤولين، قولهم، إن قمة زعماء الاتحاد الأوروبي لن تتخذ - على الأرجح - قرارًا بشأن اقتراح بوريل، وإنما ستعقد مناقشة أولية بشأنه.
ويوجد نحو 70 % من كل الأصول الروسية المجمدة في الغرب في هيئة الإيداع المركزية للأوراق المالية البلجيكية (يوروكلير)، والتي بحوزتها ما يعادل 190 مليار يورو من الأوراق المالية والنقدية المختلفة للبنك المركزي الروسي.
وقال بوريل، إنه سيقترح كذلك تحويل 10 % المتبقية إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لاستخدامها في تعزيز قدرة صناعة الدفاع الأوكرانية.
وأفاد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، بأنه من المرجح أن تدر الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي أرباحًا تتراوح بين 15 و20 مليار يورو بعد خصم الضرائب حتى عام 2027، اعتمادًا على أسعار الفائدة العالمية.
وأكد بوريل أن الاقتراح يقضي باستخدام أرباح الأصول الموجودة في أوروبا بدلاً من الأصول نفسها.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، من بين الزعماء الذين أيدوا فكرة استخدام تلك العوائد لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.