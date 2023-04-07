الكرملين يرد على مقترح منسوب للبابا فرانسيس بشأن هدنة في عيد الفصح
رفضت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، التعليق على تصريحات متداولة للبابا فرانسيس اقترح فيها هدنة في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح.
وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه "لا يستطيع التعليق على هدنة عيد الفصح التي اقترحها البابا فرانسيس لأنها لم تصدر مباشرة من الفاتيكان".
وقال بيسكوف: "لقد قرأنا الخبر نقلا عن البابا، لكننا لم نسمع أي تصريحات من الفاتيكان حول هذا الموضوع، لذلك لا نعتبر التعليق ضروريًا".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين بالعقيدة الأرثوذكسية القديمة، ليونيد سيفاستيانوف، لوكالة تاس الروسية: "بعد محادثة مع البابا فرانسيس اقترح إقامة هدنة لمدة أسبوعين في أوكرانيا ابتداء من يوم 9 أبريل بمناسبة احتفال الأرثوذكس والكاثوليك بعيد الفصح".
وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية هذا العام بعيد الفصح يوم الأحد 9 أبريل، كما يحتفل به المسيحيون الأرثوذكس بعد أسبوع يوم 16 أبريل.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر وزير دفاعه سيرغي شويغو، بوقف إطلاق النار على كامل خط التماس في أوكرانيا يوم 6 يناير/ كانون الثاني وحتى منتصف ليلة اليوم التالي 7 يناير/ كانون الثاني الذي كان يصادف عيد الميلاد لدى الطوائف الأرثوذكسية، وذلك تلبية لدعوة بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل.