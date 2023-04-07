الكرملين يرد على مقترح منسوب للبابا فرانسيس بشأن هدنة في عيد الفصح

رفضت الرئاسة الروسية، اليوم الجمعة، التعليق على تصريحات متداولة للبابا فرانسيس اقترح فيها هدنة في أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه "لا يستطيع التعليق على هدنة عيد الفصح التي اقترحها البابا فرانسيس لأنها لم تصدر مباشرة من الفاتيكان".

وقال بيسكوف: "لقد قرأنا الخبر نقلا عن البابا، لكننا لم نسمع أي تصريحات من الفاتيكان حول هذا الموضوع، لذلك لا نعتبر التعليق ضروريًا".