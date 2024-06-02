أول وزير في حكومة رئيسي يترشح للانتخابات الإيرانية

قدم وزير الثقافة والإرشاد الإيراني، محمد مهدي إسماعيلي، أوراق ترشحه للدورة الـ 14 من الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة أواخر الشهر الجاري.

وبذلك يكون إسماعيلي أول وزير في حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي يترشح للانتخابات الرئاسية، وستنتهي عمليات الترشح، يوم غد الاثنين.

وظهر إسماعيلي بصحبة محسن منصوري مساعد الرئيس الإيراني الراحل للشؤون التنفيذية في مبنى لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية وهو يقدم أوراق ترشحه للانتخابات.

وقال إسماعيلي للصحفيين "كممثل عن مجموعة من أصدقاء الرئيس (إبراهيم رئيسي)، حملت هذا العلم، والشعب يريد حكومة تستمر على نهج حكومة الشهيد رئيسي، بالطبع هناك فرق بين الأرض والسماء".

وأضاف: "شعار حكومتي هو استمرار الخدمة، و لا ينبغي أن يخيب أمل المحرومين والمحتاجين، وكل ما يجب أن نعمل عليه هو قرار الشعب الإيراني العظيم".

من هو إسماعيلي؟

من مواليد عام 1975 من محافظة همدان غرب إيران، يشغل حالياً منصب وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

وهو في الوقت ذاته عضو في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران، وقبل ذلك كان النائب السياسي لحاكم محافظة أصفهان وسط إيران، وقد حدث في عهده هجوم قوات الشرطة على أهالي مدينة ورزانه، وقد أصيب عدد من الأشخاص الذين احتجوا على أزمة جفاف نهر زاينده رود بالعمى.