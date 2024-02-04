التلغراف: القوات البريطانية ليست مستعدة لحرب مع روسيا

كشف تقرير تاريخي صادم، أن القوات المسلحة البريطانية "ذات المهام المتزايدة" ليست مستعدة لحرب مع روسيا.

وبحسب مراجعة أجرتها لجنة الدفاع في مجلس العموم على مدار عام ونشرتها صحيفة التلغراف البريطانية، فإن الحكومة البريطانية لن تتمكن أبدًا من تحقيق الاستعداد الحربي أو الإستراتيجي دون إصلاحات عاجلة لعكس أزمة التجنيد وتعزيز مخزون بريطانيا من الأسلحة والذخيرة بشكل كبير.

وجاء في التقرير "لقد انتشرت القوات المسلحة البريطانية فوق قدرتها استجابةً للوضع الأمني المتدهور، رغم أن معظم تشكيلاتها تعاني من نقص في القدرات ونقص في المخزون، وتفقد أفرادًا بشكل أسرع من قدرتها على تجنيدهم".

وكتب السير جيريمي كوين رئيس المحافظين في اللجنة في صحيفة التلغراف: " يجب على المملكة المتحدة أن ترقى إلى مستوى التحدي"، وسط تحذيرات من أن دول الناتو قد تكون أمامها ثلاث سنوات فقط للتحضير للهجوم الروسي.