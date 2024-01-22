تايبيه ترصد 6 مناطيد تجسس صينية فوق مضيق تايوان

قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 6 مناطيد صينية جديدة تحلق فوق مضيق تايوان، الأحد، عَبَر أحدها الجزيرة.

وتعدّ هذه أحدث واقعة لرصد مناطيد تقول الوزارة، إنها شاهدتها فوق مضيق تايوان على مدى الشهر ونصف الشهر الماضيين.

واتهمت الوزارة هذا الشهر، في بيان شديد اللهجة، الصين بتهديد سلامة الطيران وشن حرب نفسية على سكان الجزيرة بالمناطيد، قبل أيام من الانتخابات التايوانية في 13 يناير/ كانون الثاني.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، على الرغم من الاعتراضات القوية من جانب حكومة تايبيه.

وأصبح احتمال استخدام الصين للمناطيد بغرض التجسس قضية عالمية، في فبراير/ شباط الماضي، عندما أسقطت الولايات المتحدة ما قالت إنه منطاد مراقبة صيني.

وقالت الصين، إن المنطاد مركبة مدنية انحرفت عن طريق الخطأ.

وفي الحادث الأخير، الذي كشفت عنه الوزارة، اليوم الاثنين، في تقريرها اليومي عن الأنشطة العسكرية الصينية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قالت إن 6 مناطيد حلقت فوق خط المنتصف في المضيق، الأحد.