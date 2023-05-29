مهنئاً أردوغان.. بايدن يأمل بأن تعود الانتخابات بالخير والفائدة على الشعب التركي

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الإثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد إعادة انتخاب الأخير رئيسًا لتركيا، في جولة ثانية من انتخابات غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث.