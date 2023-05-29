مهنئاً أردوغان.. بايدن يأمل بأن تعود الانتخابات بالخير والفائدة على الشعب التركي
هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الإثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد إعادة انتخاب الأخير رئيسًا لتركيا، في جولة ثانية من انتخابات غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بايدن مع نظيره أردوغان، أعرب خلاله عن أمله بأن تعود هذه الانتخابات بالخير والفائدة على الشعب التركي، وفقًا لما أوردت الرئاسة التركية في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر".
وأكد الزعيمان، وفقًا للرئاسة التركية، أن العلاقات التركية الأمريكية تحظى بأهمية كبيرة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، واتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين في جميع القضايا خلال الفترة المقبلة.