5 أمور يجب معرفتها عن الانتخابات الروسية المرتقبة

تنظم روسيا أواخر الأسبوع انتخابات رئاسية على مدى ثلاثة أيام ستمنح فلاديمير بوتين ولاية جديدة من ستة أعوام، بعد نحو سنتين على الحرب مع أوكرانيا.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، في ما يأتي خمسة أمور بشأن الانتخابات المقررة بين 15 و17 من مارس/آذار:

غياب المعارضة

جمع بوريس ناديجين ويكاترينا دونتسوفا تواقيع عشرات الآلاف من الروس لخوض الانتخابات، وكانا الوحيدين بين المرشحين المحتملين، اللذان أبديا علنا معارضتهما للحرب في أوكرانيا.

إلا أنه لم تتمّ المصادقة على ترشحهما، ولن يتمكنا من خوض السباق الرئاسي.

إضافة إلى بوتين، تضم قائمة المرشحين للانتخابات القومي ليونيد سلوتسكي والشيوعي نيكولاي خاريتونوف ورجل الأعمال فلاديسلاف دافانكوف.

وسبق للثلاثة أن أيدوا حرب أوكرانيا.

ويرى المعارضون للكرملين، أن هؤلاء المرشحين الثلاثة هم واجهة لإعطاء الانتخابات بعدا تعدديا، في حين أن "المعارضة الفعلية تمّ قمعها بشكل حاد".

كما يعتبر المراقبون المستقلون، أن في "حوزة السلطات ما يكفي من الوسائل لإدارة نتائج الانتخابات، مثل التزوير أو التلاعب بصناديق الاقتراع ودفع الملايين من العاملين في مؤسسات الدولة للتصويت دعما للواقع القائم".

يبقى السؤال عما اذا ستتخلل عملية الاقتراع تحركات احتجاجية دعت إليها المعارضة، خصوصا أرملة المعارض أليكسي نافالني الذي شارك الآلاف في مراسم تشييعه الشهر الماضي.

وطلبت يوليا نافالنايا، من مناصري نافالني التجمع عند مراكز الاقتراع الساعة التاسعة (ت غ) صباح اليوم الأخير من الانتخابات (الأحد)، والاحتجاج من خلال الإدلاء بأصواتهم لصالح مرشحين غير بوتين، أو وضع أوراق لاغية في الصناديق أو كتابة "نافالني" عليها.