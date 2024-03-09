إيران.. غرامة مالية بحق الفتيات اللاتي لا يلتزمن بالحجاب
كشف عضو البرلمان الإيراني، أمير حسين بانكي بور، عن تعديلات على مشروع "قانون الحجاب والعفة"، مؤكدا أنه يقضي بغرامة قدرها 3 ملايين تومان إيراني (55 دولارا) بحق الفتاة التي تخالفه.
وبحسب القانون الذي سيبدأ تطبيقه مطلع أبريل/ نيسان المقبل، سيتم فرض هذه الغرامة على الفتيات اللاتي لا يلتزمن بالحجاب، بحسب النائب بانكي بور.
وقال في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إنه وفقا للتعديلات الأخيرة على "مشروع قانون الحجاب والعفة"، سيتم اقتطاع غرامة قدرها 3 ملايين تومان مباشرة من الحساب البنكي للنساء اللاتي لا يلتزمن بالحجاب المعتمد من قبل الحكومة.
وأضاف: "إذا لم يكن هناك أموال في الحساب، فسيتم اعتبار الفتيات المخالفات لقانون الحجاب مدينًا".
ويقول البرلماني الإيراني إن مشروع القانون هذا سيتم إرساله إلى مجلس صيانة الدستور في غضون أيام قليلة، و"سيكون قابلاً للتنفيذ بعد عيد النيروز"، الذي ينتهي مطلع أبريل/ نيسان المقبل.
ورغم تكثيف الضغوط الحكومية، إلا أن العصيان المدني للفتيات والنساء ضد الحجاب الإلزامي، الذي اشتد بالتزامن مع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في منتصف عام 2022، مستمر بطرق مختلفة.