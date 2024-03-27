فريق أمريكي كوري لمنع وصول شحنات نفط غير قانونية لبيونغ يانغ

أطلقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، هذا الأسبوع قوة عمل جديدة تهدف إلى منع كوريا الشمالية من شراء النفط بشكل غير قانوني، فيما عُقد الاجتماع الأول لفريق العمل في واشنطن الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إن "الاجتماع ضم أكثر من 30 مسؤولا من الوزارات والوكالات المسؤولة عن الدبلوماسية والمخابرات والعقوبات والحظر البحري".

وأضافت الوزارة أن "الجانبين أعربا عن قلقهما إزاء احتمال قيام روسيا بتوفير النفط المكرر لكوريا الشمالية، وناقشا سبل تعليق التعاون غير القانوني بين موسكو وبيونغيانغ"، موضحة أن "النفط مورد أساسي لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية ووضعها العسكري".

وبموجب القيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي على الأسلحة النووية وبرامج الصواريخ لكوريا الشمالية، يقتصر استيراد بيونغيانغ على أربعة ملايين برميل من النفط الخام و500 ألف برميل من المنتجات المكررة سنويا.