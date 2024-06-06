روسيا تسخر من استعداد ماكرون للسباحة في نهر السين "الملوث"

سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداده للسباحة في نهر السين رغم معدلات التلوث فيه، ما يظهر فشله في السياسة، وقالت إن الفرنسيين يشعرون بـ"الخجل من تمثيلهم من قبل مثل هذا الشخص".

وتساءلت زاخاروفا على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، "هل يمكنك تصور شيء مماثل من قبل (شارل) ديغول أو (جاك) شيراك؟ أو (فرانسوا) ميتيران؟"، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وأضافت: "الأهم هو أنه كان لديهم ما يجب عمله ويمكنهم إظهار مهاراتهم في المجال السياسي ومجال بناء الدولة... وحل مشاكل العالم. وذلك بشكل كامل، كما كان من الضروري أن يفعلوه كسياسيين وكقادة لبلدانهم منتخبين من قبل الشعب".