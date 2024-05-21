أكثر من 3000 سجين يتقدمون بطلبات انضمام للجيش الأوكراني‎

أعلنت نائبة وزير العدل الأوكرانية أولينا فيسوتسكا، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من ثلاثة آلاف سجين تقدموا بطلبات للانضمام الى القوات المسلحة.

يأتي ذلك بموجب قانون جديد يهدف إلى حشد المزيد من المقاتلين لمواجهة الغزو الروسي.

وقالت فيسوتسكا، في حديث للتلفزيون الأوكراني: "يشمل ذلك أكثر من 3000 شخص، وفقا لتقدير أجريناه قبل اعتماد القانون"، حسبما أوردت "فرانس برس".

في بداية أيار/مايو، اعتمد النواب الأوكرانيون قانونًا وقعه الرئيس فولوديمير زيلينسكي على الفور، يسمح لفئات معيّنة من السجناء بالقتال في صفوف القوات المسلّحة مقابل حصولهم على إطلاق سراح مشروط.

ويشمل هذا الإجراء السجناء الذين أعربوا عن رغبتهم في الدفاع عن بلادهم، ويتطلّب ذلك موافقة السلطات العسكرية بعد التحقّق من الصحة الجسدية والنفسية للسجين.