اليونان: لا يمكننا إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا

قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده لا يمكنها تقديم أنظمة دفاع جوي مثل "باتريوت أو إس-300" لأوكرانيا، استجابة لضغوط حلفاء في الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي.

ومع تكثيف روسيا لهجماتها الجوية على أوكرانيا، تتعرض حكومات الاتحاد الأوروبي لضغوط لإمداد كييف بمزيد من أنظمة الحماية، خاصة دولاً، مثل اليونان وإسبانيا، التي تمتلك هذه الأنظمة في ترساناتها.

وذكر ميتسوتاكيس في مقابلة مع قناة "سكاي تي.في"، في وقت متأخر من الخميس، أن "اليونان لن ترسل أنظمة إس-300 أو باتريوت إلى أوكرانيا"، بحسب وكالة "رويترز".

وقال وزراء من الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، إنهم يبحثون بشكل عاجل كيفية توفير المزيد من الدفاعات الجوية لأوكرانيا لكنهم لم يصلوا إلى حد تقديم تعهدات ملموسة بشأن أنظمة باتريوت الأكثر أهمية في نظر كييف.

وقال ميتسوتاكيس: "سُئلنا وشرحنا لماذا لا نستطيع القيام بذلك"، مضيفًا أن هذه الأنظمة "حيوية لقدرتنا على الردع".