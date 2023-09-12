الجمهوريون يؤيدون إجراءات عزل بايدن.. والبيت الأبيض يستنكر
قال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي، اليوم الثلاثاء، إنه يؤيد بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال مكارثي للكونغرس: "أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء الإجراءات الرسمية لعزل" بايدن، مشيرًا إلى أن الرئيس الديمقراطي "كذب" على الشعب الأمريكي بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.
في حين استنكر البيت الأبيض التحقيقات الرامية إلى عزل بايدن المعلنة، معتبرًا أن "دوافعها سياسية".
يأتي ذلك في وقت يخوض جو بايدن حملته لولاية رئاسية ثانية.
وفي الـ11 من آب/أغسطس الماضي، أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند تعيين مدعٍ عام مستقل للتحقيق مع هانتر، نجل الرئيس جو بايدن، الذي يتهمه القضاء بالتهرب الضريبي، وتقول المعارضة الجمهورية إنه أبرم صفقات مشبوهة في الخارج.
من جهته استنكر البيت الأبيض الثلاثاء التحقيقات التي أعلنت بهدف عزل الرئيس جو بايدن على خلفية التعاملات المثيرة للجدل لابنه هانتر، قائلا إن "دوافعها سياسية" قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وقال إيان سامز، وهو ناطق باسم البيت الأبيض، عبر منصة "إكس"، "حقّق الجمهوريون في مجلس النواب بشأن الرئيس تسعة أشهر ولم يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي مخالفة".