تقرير: زيادة أموال أثرياء روسيا في عهد بوتين

حقق "أباطرة المال والأعمال" في روسيا حالة ثراء أكبر بواقع 154 مليار دولار في أذار/مارس 2023 مقارنة بالعام الماضي، بسبب الإجراءات الجديدة التي نفذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لحماية الموالين له من الآثار الضارة للعقوبات الغربية التي تتزايد جراء حرب أوكرانيا.

وكانت 14 دولة طبقت مجموعة واسعة من العقوبات والقيود المالية ضد رجال أعمال روس، ردًا على الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بهدف الحد من قدرة الأفراد الخاضعين للعقوبات على تقديم الدعم للكرملين، ومن ثم إقناع أصحاب المليارديرات في روسيا باستخدام جميع الوسائل للتأثير على قرارات الرئيس الروسي.

وقالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية: "رغم أن العقوبات أدت إلى تقليص ثروة رجال الأعمال الروس والطبقة المتنفذة، فإن عدد المليارديرات الروس وصافي ثروتهم الجماعية زاد فعليًا خلال العام الماضي؛ حيث ساهمت العقوبات الفردية في التجمع حول تأثير الكرملين، وزيادة اعتماد النخب على صانع القرار موسكو، وأتاحت فرصًا جديدة لمكافأة كبار رجال الأعمال الموالين من خلال إعادة توزيع الأصول وزيادة القمع الاقتصادي ضد نخب الأعمال المتمردة".