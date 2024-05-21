الاتحاد الأوروبي يعتزم الاتفاق على قواعد لتنظيم الذكاء الاصطناعي

يعتزم وزراء الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، منح الموافقة النهائية على قواعد أكثر صرامة تحكم الذكاء الاصطناعي في بروكسل.

ويهدف التشريع إلى جعل استخدام الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي أكثر أمانا، ويستند إلى اقتراح تقدمت به المفوضية الأوروبية في عام 2021.

وتوصل مفاوضون من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي في كانون الأول/ ديسمبر، بعد مفاوضات ماراثونية، بهدف ضمان أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي شفافة قدر الإمكان، ومفهومة، وغير تمييزية، وصديقة للبيئة.