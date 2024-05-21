طهران تتوشح بالسواد استعدادا لاستقبال جثمان "رئيسي" (صور)

منذ عصر يوم الاثنين، توشحت العاصمة الإيرانية طهران بالسواد، استعدادا لاستقبال جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، وجثامين مرافقيه الذين كانوا معه على متن الطائرة الرئاسية المنكوبة.

وأقيمت، الاثنين، مراسم تأبين للرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في العاصمة طهران.

ورفعت الحشود المتجمعة في ساحة ولي عصر صورا للرئيس المتوفى وذرف بعض المواطنين الدموع خلال مراسم التأبين التي تليت فيها المرثيات.

وبدأت الثلاثاء في مدينة تبريز في شمال غرب إيران مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قُتل الأحد في حادث تحطم مروحية في منطقة جبلية وعرة.