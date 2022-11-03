النتائج النهائية تظهر فوزا واضحا لنتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية

قالت لجنة الانتخابات الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن بنيامين نتنياهو وحلفاءه من اليمين فازوا بأغلبية واضحة في الانتخابات.

وأظهر الإحصاء النهائي للأصوات أن الكتلة التي يقودها رئيس الوزراء السابق سيطرت على 64 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا.

وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، الخميس، زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو على فوزه في الانتخابات التشريعية التي جرت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال لابيد في بيان أصدره مكتبه: "دولة إسرائيل فوق أي حساب.. أتمنى التوفيق لنتنياهو والنجاح لشعب إسرائيل ودولة إسرائيل".

وأبلغ لابيد نتنياهو بأنه أصدر تعليماته إلى مكتبه بالكامل للتحضير لانتقال منظم للسلطة.