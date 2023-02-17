بايدن: سأُسقط أي جسم طائر يهدد الولايات المتحدة 

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أنه لن يتردد في إصدار أوامر بإسقاط أي جسم طائر يُنظر إليه بوصفه يشكل تهديدا للولايات المتحدة.

وقال بايدن "إذا مثّل أي جسم أي تهديد لسلامة وأمن الشعب الأمريكي، سأُسقطه"، وذلك بعد عدة أيام على إصداره أمرا بإسقاط منطاد يشتبه بأنه صيني يستخدم لأغراض التجسس، وثلاثة أجسام أخرى.