فرنسا تعتزم تخفيض وجودها العسكري غرب أفريقيا

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اجتماع مجلس الدفاع الذي انعقد في ديسمبر/كانون الأول 2023، تخفيض عدد الجنود الفرنسيين بدول الغابون والسنغال وكوت ديفوار، وتحديد عدد الجنود الذين سيتم الاحتفاظ بهم في هذه البلدان، وفق ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وبحسب الصحيفة، فإنه "لم يتم الانتهاء بعد من القواعد في غرب أفريقيا، لكن أركان الجيش تتوقع خفضًا كبيرًا في الأعداد، مع الاحتفاظ بنحو مائة عنصر فقط من مواقع الدعم بشكل دائم في كل مدينة من الدول الثلاث".

وقالت إن "القواعد في الغابون والسنغال وكوت ديفوار، التي كانت تستضيف في السابق 350 و350 ونحو 950 جنديا على التوالي، تشهد تحولا محوريا خلافاً للاعتبارات الأولية، ولم يقرر ماكرون إغلاق هذه القواعد، وفي الوقت نفسه، ظل الوجود الفرنسي في جيبوتي وتشاد دون تغيير".

وأضافت أن "إعادة الهيكلة تعد جزءًا من خطة أوسع بدأت منذ شباط/فبراير 2023 لتقليل الوجود العسكري الفرنسي في أفريقيا، ولعب الانقلاب في النيجر في يوليو/تموز 2023 دورا حاسما في تسريع هذه العملية؛ مما أدى إلى انسحاب سريع تحت ضغط قادة الانقلاب، وأدت أحداث الانقلاب الأخيرة في مالي وبوركينا فاسو إلى زيادة الحاجة الملحة للمضي قدماً في عملية إعادة الهيكلة".