عملية طعن في بئر السبع.. إصابة اثنين ومقتل المنفذ (فيديو)

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية من جانبها أنّ العملية جرت صباح الأحد في بئر السبع في محطة رئيسية للحافلات، فيما أوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنّه تم تحييد منفذ عملية الطعن في بئر السبع.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن إصابة جنديين في عملية الطعن، إضافة إلى مقتل منفذ العملية.