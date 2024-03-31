عملية طعن في بئر السبع.. إصابة اثنين ومقتل المنفذ (فيديو)
أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة شخصين بجروح في عملية طعن في محطة مركزية للحافلات ببئر السبع، وقالت إنه تمت تصفية منفذ العملية.
فيما تحدثت وسائل إعلام عن أن الجريحين جنديان في الجيش، دون أن يصدر تأكيد رسمي بذلك.
وقالت الشرطة إن الشخصين نقلا إلى مستشفى سوروكا (وهو مستشفى يستقبل الجنود الإسرائيليين) لتلقي العلاج، فيما كانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية تحدثت عن إصابة شخص في العشرينات من عمره في العملية.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية من جانبها أنّ العملية جرت صباح الأحد في بئر السبع في محطة رئيسية للحافلات، فيما أوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنّه تم تحييد منفذ عملية الطعن في بئر السبع.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن إصابة جنديين في عملية الطعن، إضافة إلى مقتل منفذ العملية.