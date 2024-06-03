هانتر وعشيقته.. "عقبة" أمام بايدن في انتخابات الرئاسة

مع بدء محاكمة نجله هانتر، بتهمة حيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية، تقول صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن القضية تُعقد حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن لولاية ثانية، ولاسيما بوجود عشيقته هالي.

وتسلط الصحيفة، في تقرير لها، الضوء على تفاصيل القضية التي كشفتها محادثة هاتفية بين "مدمن المخدرات" هانتر وعشيقته هالي، في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، حتى أصبحت هذه الرسائل دليلا قدمه المدعون الفدراليون كجزء من قضيتهم ضد نجل الرئيس بتهمة تزوير استمارة شراء سلاح.

وتقول الصحيفة إن هالي، والتي كانت عشيقة بو، شقيق هانتر المتوفى، وجدت السلاح داخل شاحنته، ورمته داخل القمامة في مكان بعيد عن منزلها، قبل أن تدخل في حالة من الجدال معه في ذلك الوقت.