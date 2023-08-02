تقرير: 120 بلدية فرنسية تواجه صعوبات في الحصول على مياه الشرب

كشفت صحيفة "لوبوان" الفرنسية عن أزمة في مياه الشرب تتعرض لها العديد من المدن الفرنسية، حيث يجد السكان صعوبات في الحصول على المياه.

ونقلت الصحيفة عن كريستوف بيتشو وزير التحول البيئي الفرنسي قوله إن ما يقرب من 120 بلدية فرنسية تواجه حاليًا صعوبات في الحصول على المياه الصالحة للشرب.

وأضاف الوزير أن "فرنسا تجاوزت الرقم القياسي المتمثل في 100 بلدية محرومة من مياه الشرب".

وأوضح أن "الرقم وصل، اليوم، إلى 119 بلدية تعاني من شح في توافر مياه الشرب، ما يؤثر على حياة 30 ألف شخص".

وشدد الوزير على أن الحكومة يقظة للغاية تجاه هذا الأمر، مؤكدًا أن الرقم تراجع هذه السنة، حيث وصل، خلال الصيف الماضي، إلى 700 بلدية متضررة من نقص مياه الشرب.