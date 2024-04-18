عبد اللهيان: تبادلنا الرسائل مع واشنطن قبل وبعد هجومنا على إسرائيل
كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس، أن بلاده لا تريد التصعيد مع إسرائيل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "إيران تبادلت الرسائل مع أمريكا قبل وبعد عملية الرد على تل أبيب".
ونفذ الحرس الثوري الإيراني مساء السبت الماضي هجوماً بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ ضد أهداف عسكرية داخل إسرائيل وذلك بعد اتهام الأخيرة بالتورط بالهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري.
وقال عبد اللهيان في تصريح نشره موقع وزارة الخارجية عقب وصوله إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن بشأن فلسطين: "قلنا للأمريكيين بكل وضوح إن القرار في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمجلس الأعلى للأمن القومي بالرد على إسرائيل هو قرار نهائي".
وأضاف: "تم تبادل الرسائل قبل عملية الرد وبعد تنفيذها عبر القنوات الدبلوماسية"، مشيراً إلى أن "إيران لا تسعى إلى إثارة التوتر في المنطقة، وما يمكن أن يزيد من تطور التوتر في المنطقة هو السلوك الإسرائيلي".
وتابع وزير الخارجية الإيراني: "لأن النظام الإسرائيلي استهدف سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق بشكل مباشر في عمل إرهابي، واغتيال مستشارينا العسكريين في سوريا في هذا العمل الإسرائيلي، وقد ضبطنا أنفسنا منذ فترة طويلة من خلال فهم الظروف في سوريا".
ولفت عبد اللهيان إلى أن "إيران أعلنت بانتظام للأمين العام للأمم المتحدة أن على مجلس الأمن أن يقوم بواجبه في مواجهة تصرفات النظام الإسرائيلي".
في سياق متصل، نقلت قناة ABC News عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن إسرائيل ربما لن ترد على إيران إلا بعد عيد الفصح.
ويبدأ عيد الفصح لهذا العام يوم الإثنين 22 أبريل ويستمر حتى الإثنين التالي 30 أبريل. وقال المسؤول "إنه بالطبع هناك دائمًا إمكانية لتغيير الخطط".
ووفقا له، فإن السلطات في إيران والحرس الثوري الإيراني في حالة تأهب قصوى، وقد انتقل بعضهم إلى منازل آمنة ومنشآت تحت الأرض.
ويعتبر عيد الفصح أحد الأعياد اليهودية الثلاثة الكبرى، والذي يقام في نهاية شهر أبريل (منتصف شهر نيسان العبري)، ومناسبته هي خروج اليهود من أرض مصر وتحررهم من عبودية الفراعنة.