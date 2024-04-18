عبد اللهيان: تبادلنا الرسائل مع واشنطن قبل وبعد هجومنا على إسرائيل

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس، أن بلاده لا تريد التصعيد مع إسرائيل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "إيران تبادلت الرسائل مع أمريكا قبل وبعد عملية الرد على تل أبيب".

ونفذ الحرس الثوري الإيراني مساء السبت الماضي هجوماً بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ ضد أهداف عسكرية داخل إسرائيل وذلك بعد اتهام الأخيرة بالتورط بالهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري.

وقال عبد اللهيان في تصريح نشره موقع وزارة الخارجية عقب وصوله إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن بشأن فلسطين: "قلنا للأمريكيين بكل وضوح إن القرار في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمجلس الأعلى للأمن القومي بالرد على إسرائيل هو قرار نهائي".