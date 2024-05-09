مع زيارة رئيسي إلى قم.. مطالبات بمنع دخول الإيرانيات للملاعب

تظاهر عدد من المتشددين، بينهم رجال الدين في مدينة قم الإيرانية، التي تعتبر معقل المرجعيات الدينية والحوزة العلمية؛ للمطالبة بحظر دخول النساء إلى مدرجات ملاعب كرة القدم.

وتزامنت التظاهرة مع زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الخميس، إلى مدينة قم، شمالي البلاد.