مع زيارة رئيسي إلى قم.. مطالبات بمنع دخول الإيرانيات للملاعب
تظاهر عدد من المتشددين، بينهم رجال الدين في مدينة قم الإيرانية، التي تعتبر معقل المرجعيات الدينية والحوزة العلمية؛ للمطالبة بحظر دخول النساء إلى مدرجات ملاعب كرة القدم.
وتزامنت التظاهرة مع زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الخميس، إلى مدينة قم، شمالي البلاد.
ورفع المتظاهرون شعارات أمام موكب رئيسي وهم يهتفون: "السيد رئيسي عليك إلغاء رخصة دخول النساء إلى الملاعب"، فيما رفع آخرون شعارات: "حضور النساء في الملاعب يخالف رأي المرشد والمرجعيات الدينية".
وقال رئيسي في خطاب له أمام حشد من رجال الدين في قم: "إحدى الوثائق التي وقعتها في بداية الحكومة (شهر آب/أغسطس 2021) هي إلغاء وثيقة 2030"، بالإشارة إلى وثيقة اليونسكو المعروفة بـ"2030"، التي وقعتها حكومة الرئيس السابق حسن روحاني.
ووثيقة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) 2030 والتي تهدف إلى ضمان توفير فرص تعليم متساوية للجميع على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، أعلن المرشد علي خامنئي معارضته لها وانتقد قيام حكومة روحاني بالتوقيع عليها.
وأضاف رئيسي: "نحن لا نستخدم نسخ الآخرين دون أن تتوافق مع ثقافتنا الدينية والأصلية"، مبينًا: "إنه كلما تصرفنا بناء على العقلانية الثورية نجحنا، ولكن عندما أرادوا إدارة البلاد بالتوجه الشرقي والغربي أو التصرف بناء على رغباتهم، لم ننجح"، بالإشارة إلى حكومة روحاني.
ويعتبر التيار الأصولي المتشدد أن وثيقة عام 2030 تروج لـ"النظريات الليبرالية والليبرالية الجديدة في مجالات حقوق الطفل والتربية والتعليم والمرأة والأسرة".