فرنسا.. ثلاثة جرحى في اقتحام مؤتمر حول فلسطين من قبل يمينيين متطرفين

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة، مساء السبت، في مدينة ليون وسط شرق فرنسا، عندما حاول نشطاء يمينيون متطرفون اقتحام مؤتمر حول فلسطين، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن المحافظة وشهود عيان.

وقالت المحافظة إنه تم توقيف شخص من اليمين المتطرف، وإنها "تدين بشدة أعمال العنف المرتكبة".

ووفقا للوكالة الفرنسية، كان هناك وجود كثيف لقوات الأمن وسيارات الإطفاء حول المبنى الذي استُهدف، حوالي الثامنة مساء.

وقال كريستوف أوبرلين، وهو جراح عمل في غزة وشارك في المؤتمر لتقديم كتابيه الأخيرين، إن أشخاصا استعملوا العصي لكسر باب القاعة التي انعقد فيها المؤتمر، من دون أن يتمكنوا من دخولها.

وأكد العديد من المشاركين أن القاعة التي تتسع لـ"120 شخصا" كانت "ممتلئة"، وأن بين الحضور أطفالا وكبارا في السنّ. وأفادوا بأن المعتدين كسروا نافذة.