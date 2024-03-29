"أوكرانيا جديدة".. تقارب الغرب وأرمينيا يثير قلق روسيا

لا يخفي الكرملين قلقه من التطور السريع للعلاقات الأمريكية والأوروبية مع أرمينيا، متهما الغرب بخلق أزمات جديدة لموسكو مع شركائها التقليديين في جنوب القوقاز الذي يعد الحديقة الخلفية لروسيا، وهو أمر شبهه محللون بما حدث مع أوكرانيا في العام 2014.

وتستشعر موسكو على ما يبدو أن الغرب يعيد تكرار، ما حصل في أوكرانيا، منذ العام 2014 وظهور نظام سياسي في كييف يعادي روسيا ويبتعد عنها، لتأتي تصريحات الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، والتي قالت إن الاجتماع بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، المقرر عقده، في 5 أبريل/أبريل المقبل، في بروكسل، يثير قلق موسكو، لأن واشنطن وبروكسل تتحدثان علنًا عن مسارهما المعادي لروسيا.

وأشارت الناطقة باسم الخارجية الروسية إلى أن "أرمينيا تتحول أمام أعين العالم أجمع إلى أداة لتنفيذ خطط الغرب الخطيرة، والتي تتعارض تمامًا مع المصالح الأساسية للشعب الأرميني"

لماذا روسيا قلقة؟

ويرى الباحث في الشؤون الروسية فلاديمير كوكوشكين، في حديثه لـ"إرم نيوز" أن القلق الروسي ناجم عن معرفة روسيا بأن الغرب "لا يبحث عن مصالح ودية" في أرمينيا، بل كل مساعيه تصب في خلق "التيار المعادي" لموسكو.