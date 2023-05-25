ذخيرة كورية جنوبية تتجه إلى أوكرانيا عبر الولايات المتحدة

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مئات الآلاف من قذائف المدفعية الكورية الجنوبية في طريقها إلى أوكرانيا عبر الولايات المتحدة، وذلك بعد اعتراض سيئول في بادئ الأمر على تسليح كييف.

وأشارت الصحيفة ليل الأربعاء/الخميس، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إلى أن سيئول توصلت إلى "ترتيب سري" مع واشنطن لنقل القذائف إلى الولايات المتحدة من أجل تسليمها إلى أوكرانيا، بعد أن طلبت واشنطن من حليفتها الآسيوية العام الماضي ذلك الدعم.