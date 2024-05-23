الحرس الثوري يدعو فصائل إلى التصعيد "حتى النصر في غزة"

اجتمع قادة ما يسمى بـ "محور المقاومة" في العاصمة الإيرانية طهران بحضور قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي وقائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني.

وبحسب وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري، فقد حضر الاجتماع قادة الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في المنطقة.

وذكرت أن من بين الحاضرين محمد عبد السلام، ممثلا عن ميليشيا الحوثي، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ونائب الأمين العام لميليشيا حزب الله نعيم قاسم، بالإضافة إلى مسؤولين من فصائل فلسطينية أخرى، مثل: حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية إن المجتمعين ناقشوا صباح الخميس آخر التطورات في المنطقة، وأكدوا تصعيد القتال "حتى النصر في قطاع غزة".