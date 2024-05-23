الحرس الثوري يدعو فصائل إلى التصعيد "حتى النصر في غزة"
اجتمع قادة ما يسمى بـ "محور المقاومة" في العاصمة الإيرانية طهران بحضور قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي وقائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني.
وبحسب وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري، فقد حضر الاجتماع قادة الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في المنطقة.
وذكرت أن من بين الحاضرين محمد عبد السلام، ممثلا عن ميليشيا الحوثي، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ونائب الأمين العام لميليشيا حزب الله نعيم قاسم، بالإضافة إلى مسؤولين من فصائل فلسطينية أخرى، مثل: حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية إن المجتمعين ناقشوا صباح الخميس آخر التطورات في المنطقة، وأكدوا تصعيد القتال "حتى النصر في قطاع غزة".
وأضافت أنه "تم في هذا اللقاء بحث ومناقشة آخر الأوضاع السياسية والاجتماعية والعسكرية في غزة وعملية طوفان الأقصى ودور جبهة المقاومة، ومواصلة الجهاد والنضال حتى تحقيق النصر الكامل للمقاومة الفلسطينية في غزة، وبمشاركة كافة فصائل وجبهات المقاومة بالمنطقة".
وجاء هذا الاجتماع على هامش مشاركة قادة هذه الفصائل والميليشيات المسلحة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه.