تصاعد شعبية "الليكود" الإسرائيلي بعد عملية "السهم الواقي"

ارتفعت شعبية حزب "الليكود" الإسرائيلي الحاكم، بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية العملية العسكرية "السهم الواقي" في قطاع غزة، بحسب استطلاع لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة.

وبحسب النتائج، يقدر عدد المقاعد في الكنيست التي يحصل عليها الليكود، في حال جرت الانتخابات العامة الآن، مساوياً لعدد لمقاعد التي حصل عليها قائمة "المعسكر الوطني"، برئاسة بيني غانتس.

ووفقاً لنتائج الاستطلاع، يتراجع "المعسكر الوطني" بأربعة مقاعد قياساً باستطلاع الأسبوع الماضي، ليحصل على 27 مقعدا، فيما يرتفع الليكود بمقعدين ليحصل على 27 مقعدا أيضا.

وحصل حزب "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد، على 17 مقعدا، كما في الاستطلاع السابق.

ويبدو أن المفاجأة في الاستطلاع الحالي هي حصول حزب ميرتس على 6 مقاعد، آي أكثر بمقعدين عن الاستطلاع السابق، علما أنه لم يتجاوز نسبة الحسم (3.25%) في الانتخابات الأخيرة، ولم ينتخب رئيسا له في أعقابها.

وتواصل انهيار حزب العمل، بحصوله على 2.2% من الأصوات.