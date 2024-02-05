"تليغراف": عودة ترامب إلى البيت الأبيض "معضلة" لعائلته

تمثل عودة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض، إذا تمكن من الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، "معضلة" لأفراد عائلته، بسبب تخلي بعضهم عنه بعد خسارته في 2020، وفقًا لوصف تقرير صحيفة "تليغراف" البريطانية.

وأوضح التقرير، بحسب محللين سياسيين، أن خسارة ترامب للانتخابات عام 2020 أدت إلى انهيار إمبراطوريته؛ ما دفع أفراد أسرته المخلصين للتخلي عنه، بما في ذلك زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا، مشيرا إلى أن على هؤلاء الآن أن يقرروا ما إذا كانوا سيبقون على مسافة أو يعودون إلى خانته.

وقالت الصحيفة: "مثلا، تلك التي عرفت باسم (المفقودة ميلانيا)، لم تبدُ أبدًا مريحة كزوجة لسياسي، فقد لعبت دورا ضئيلا في حملة ترامب في 2016، وكانت مهتمة أكثر بكسب المال بشكل مستقل عن زوجها".

وأكدت أن ميلانيا غير راغبة في العودة إلى الحياة السياسية من أجل حماية ابنها بارون، البالغ من العمر 17 عاماً، من القضايا القانونية لوالده.

وتواجه ميلانيا ترامب وإيفانكا ترامب محاكمات وخلافات في حياة كل منهما. وقد أعربت ميلانيا عن تأييدها لترامب، في حين شاركت إيفانكا في مشاريع أبيها التجارية وكانت مستشارة رئاسية أساسية. وبينما كانت تنأى بنفسها عن أعمال الشغب الأمريكية في عام 2021، فقد اعترفت بعدم إيمانها بأن انتخابات عام 2020 قد "سرقت".