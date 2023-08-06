قصف روسي على مركز لنقل الدم شرقي أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قنبلة روسية موجهة أُطلقت من الجو أصابت مركزاً لنقل الدم في مدينة كوبيانسك بمنطقة خاركيف الشرقية في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وذكر زيلينسكي عبر قناته على تلغرام أن "قنبلة جوية موجهة" أصابت المركز في مدينة كوبيانسك على بعد بضع عشرات من الكيلومترات من الحدود الروسية.

وقال "هناك قتلى وجرحى"، مضيفا أن "عناصر الإطفاء يعملون على إخماد النيران". واصفاً القصف بأنه "جريمة حرب".

وفي وقتٍ سابق، أصابت صواريخ روسية مباني شركة تصنيع الطائرات الأوكرانية "موتور سيش"، وهي شركة ذات "أهمية استراتيجية" في منطقة خميلنيتسكي (غرب)، بعد أن هاجمت مسيّرة بحرية أوكرانية ناقلة روسية في البحر الأسود.