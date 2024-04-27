8 قتلى بتحطم مروحية عسكرية في الإكوادور

تحطمت مروحية عسكرية في منطقة الأمازون الإكوادورية؛ ما أدى إلى مقتل ركابها الثمانية، بينهم ثلاثة مدنيين، على ما أعلن الجيش.

وأوضح الجيش في بيان: "حدد مكان جثث أفراد طاقم المروحية التي تحطمت في تيوينو في مقاطعة باستاسا" في شرق الإكوادور.

وأضاف البيان: "بسبب الأحوال الجوية لن تُنتشل الجثث إلا السبت"، بحسب وكالة "فرانس برس".