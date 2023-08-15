25 قتيلا في انفجار محطة وقود بداغستان الروسية

قُتل نحو 25 شخصا على الأقل وجرح العشرات، مساء الإثنين، في انفجار أعقبه حريق في محطة للوقود في جمهورية داغستان الروسية الواقعة في منطقة القوقاز، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ.

وجاء في منشور للوزارة على تلغرام، أن "أكثر من 60 شخصا أصيبوا في الحريق في محج قلعة".