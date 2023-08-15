25 قتيلا في انفجار محطة وقود بداغستان الروسية
قُتل نحو 25 شخصا على الأقل وجرح العشرات، مساء الإثنين، في انفجار أعقبه حريق في محطة للوقود في جمهورية داغستان الروسية الواقعة في منطقة القوقاز، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ.
وجاء في منشور للوزارة على تلغرام، أن "أكثر من 60 شخصا أصيبوا في الحريق في محج قلعة".
وتقع محج قلعة على بحر قزوين وهي عاصمة جمهورية داغستان.
وذكرت الوزارة أن الحريق يمتد على مسافة حوالى 600 متر مربع، مضيفة أن 260 رجل إطفاء يعملون على مكافحته.
وأشارت إلى أن السلطات الروسية أرسلت طائرة طبية من طراز إيل-76 إلى محج قلعة لإجلاء المصابين بجروح خطرة إلى موسكو.
وقعت الكارثة الساعة 21,40 (18,40 بتوقيت غرينتش) على طريق فدرالي، حسبما قال زعيم داغستان سيرغي ميليكوف. وأضاف على تلغرام "جارٍ العمل على توضيح أسباب الانفجار ونوعه".