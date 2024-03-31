روسيا تتقدم بطلب "نادر" من أوكرانيا.. وكييف تعلق
طالبت موسكو، أوكرانيا بتسليمها جميع الأشخاص ذوي الصلة بما أسمتها "الأعمال الإرهابية"، التي ارتُكبت في روسيا، بمن فيهم رئيس جهاز الأمن الأوكراني، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد.
وأوردت الوزارة في بيان، نقلته وكالة "رويترز"، قائمة بحوادث عنف شهدتها روسيا منذ غزو القوات الروسية لأوكرانيا في شهر فبراير/شباط من عام 2022، بما في ذلك تفجيرات قتلت ابنة قومي بارز ومدون مختص بشؤون الحرب وحادث آخر أُصيب فيه كاتب بجروح خطيرة.
وأكدت الخارجية الروسية، أن التحقيق في هذه الحوادث أظهر أن "آثار هذه الجرائم تقود إلى أوكرانيا"، لافتة إلى أن "روسيا سلمت مطالبها للسلطات الأوكرانية، بالاعتقال الفوري وتسليم جميع الأشخاص المرتبطين بالأعمال الإرهابية المعنية".
وأوضح بيان الوزارة أن من بين المطلوب تسليمهم رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك، الذي يعترف بأن جهازه كان وراء الهجمات على الجسر، الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي.
وسيطرت روسيا على شبه جزيرة القرم في عام 2014، وبُني الجسر بعد ضم المنطقة.
وطالبت الخارجية الروسية في بيانها من "نظام كييف بالوقف الفوري لكل دعم للنشاط الإرهابي وتسليم المذنبين وتعويض الضحايا عن الأضرار".
ونوهت إلى أن "انتهاك أوكرانيا لالتزاماتها بموجب اتفاقيات مكافحة الإرهاب سيؤدي إلى محاسبتها بموجب القانون الدولي".
وفي وقت سابق، ذكرت الوزارة أنها قدمت إلى السلطات الأوكرانية مطالب في إطار الاتفاقية الدولية لمكافحة الهجمات الإرهابية (ICBT) والاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (ICFT) ومن بين هذه المطالب اعتقال رئيس جهاز أمن الدولة فاسيل ماليوك، الذي اعترف بحسب الخارجية الروسية في 25 مارس/آذار بتنظيم تفجير أوكرانيا لجسر القرم في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وكشف تفاصيل حول "هجمات" أخرى في روسيا.
فيما وصف جهاز الأمن الأوكراني الطلب، الذي قدمته روسيا اليوم الأحد بتسليمها أفرادا تتهمهم بأن لهم صلات بأعمال إرهابية بأنه "لا معنى له".
وقال الجهاز في بيان إن موسكو "غاب عنها" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية.
وأضاف أن "التصريحات المتعلقة بالإرهاب تبدو مثيرة للسخرية، لأنها صادرة عن الدولة الإرهابية نفسها"، في إشارة إلى المطالب الصادرة عن وزارة الخارجية الروسية.
وأشار بيان الجهاز الأوكراني إلى أن: "لذلك فإن أي تصريحات صادرة عن وزارة الخارجية الروسية لا معنى لها".