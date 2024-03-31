روسيا تتقدم بطلب "نادر" من أوكرانيا.. وكييف تعلق

طالبت موسكو، أوكرانيا بتسليمها جميع الأشخاص ذوي الصلة بما أسمتها "الأعمال الإرهابية"، التي ارتُكبت في روسيا، بمن فيهم رئيس جهاز الأمن الأوكراني، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد.

وأوردت الوزارة في بيان، نقلته وكالة "رويترز"، قائمة بحوادث عنف شهدتها روسيا منذ غزو القوات الروسية لأوكرانيا في شهر فبراير/شباط من عام 2022، بما في ذلك تفجيرات قتلت ابنة قومي بارز ومدون مختص بشؤون الحرب وحادث آخر أُصيب فيه كاتب بجروح خطيرة.

وأكدت الخارجية الروسية، أن التحقيق في هذه الحوادث أظهر أن "آثار هذه الجرائم تقود إلى أوكرانيا"، لافتة إلى أن "روسيا سلمت مطالبها للسلطات الأوكرانية، بالاعتقال الفوري وتسليم جميع الأشخاص المرتبطين بالأعمال الإرهابية المعنية".