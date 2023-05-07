الكاتب الروسي زاخار بريليبين بعد نجاته من انفجار: لن أستسلم لـ"الترهيب"

أكد زاخار بريليبين، الكاتب الروسي المؤيد للهجوم على أوكرانيا والذي أصيب، السبت، في روسيا بانفجار سيارته، أنه لن يستسلم لـ"الترهيب".

وكتب بريليبين على تيليغرام، اليوم الأحد: "شكرًا لجميع من صلّوا، لأنه كان يستحيل النجاة من انفجار مماثل"، مضيفًا: "أقول للشياطين: لن تُرهبوا أحدًا، الله موجود، سننتصر".