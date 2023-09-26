"إياكم ومواقع التواصل".. الجيش الصيني يوجه تحذيرا نادرا لمنتسبيه

دعا جيش التحرير الشعبي الصيني (الجيش الصيني) منتسبيه إلى توخي الحذر بشأن الأشخاص الذين يرتبطون بهم، مؤكدًا أن التواصل الاجتماعي مع "الأشخاص الخطأ" هو السبب الرئيسي لإقالة "بعض القادة" من مناصبهم، بحسب ما أوردت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

وطالب عبر صحيفة الجيش، التي تديرها الدولة، منتسبيه بـ "تطهير دائرتهم الاجتماعية"، دون الخوض في تفاصيل بشأن القادة الذين أقيلوا من مناصبهم.

وقالت الصحيفة إن الطريقة الأكثر فعالية للابتعاد عن المخاطر والإغراءات هي إجراء "العزلة الجسدية"، في إشارة إلى مدونة قواعد السلوك لتعاملات منتسبي الجيش الاجتماعية.