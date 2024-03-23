انتقادات متزايدة بشأن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل تربك إدارة بايدن

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن تواجه حالة ارتباك مع تصاعد الجدل والانتقادات بشأن الضمانات التي قدمتها إسرائيل حول شرعية استخدامها السلاح الأمريكي في حربها في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ مجموعة من 17 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ دعت إدارة بايدن إلى رفض مزاعم إسرائيل بأنها لا تنتهك القانون الدولي من خلال تقييد المساعدات الإنسانية وسط جدل متزايد في واشنطن حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكانت وزارة الخارجية تلقت الأسبوع الماضي تأكيدات مكتوبة من إسرائيل بأن استخدامها للأسلحة التي زوّدتها بها الولايات المتحدة في حرب غزة "لم ينتهك القوانين الدولية أو الأمريكية" في إدارتها للحرب وحماية المدنيين، بما في ذلك توفير المساعدات الكافية.

جدول زمني

وتم إرسال هذه التأكيدات ردًا على مذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس بايدن في أوائل شباط الماضي حول المعايير الحالية التي يجب على الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية الالتزام بها ووضع جدول زمني للرّدود مع ضمانات موثوقة بأن تلك المعايير يتم الوفاء بها.

وتمنح المذكرة وزيري الخارجية والدفاع 45 يومًا لتقييم تلك الضمانات وتقديم توصية للرئيس إذا كان ينبغي اتخاذ إجراء ما، بما في ذلك احتمال تعليق إمدادات الأسلحة.