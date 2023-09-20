الانفصاليون الأرمن: 200 قتيل جراء المواجهات في قره باغ

أعلن الانفصاليون الأرمن في ناغورني قره باغ مقتل 200 شخص وجرح 400 آخرين؛ جراء المواجهات التي شهدها الإقليم؛ بسبب العملية العسكرية التي شنّتها أذربيجان وانتهت باستسلامهم.

من جهته، أكد أمين المظالم لشؤون حقوق الإنسان في المنطقة، غيغام ستيبانيان، إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص، بينهم نساء وأطفال، من أماكن إقامتهم في ناغورني قره باغ الى مناطق أخرى في الإقليم.

وقال المسؤول الانفصالي: "تم إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من مناطق إقامتهم الأصلية" نحو أنحاء أخرى في الإقليم.

وأشار إلى أن هؤلاء يفتقدون "التغذية الملائمة والأدوية ومواد النظافة الأساسية"، محذرًا من وقوع "كارثة".

وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف أكد، الأربعاء، استعادة بلاده "السيادة" على إقليم ناغورني قره باغ، وأن الانفصاليين الأرمن بدؤوا الانسحاب وتسليم أسلحتهم بموجب اتفاق لوقف النار تم التوصل إليه بعد عملية عسكرية شنّتها باكو.

وقال علييف، في خطاب إلى الأمة، ليل الأربعاء، إن قوات باكو "دمّرت معظم" قوات الانفصاليين وعتادهم العسكري، و"أعادت بسط سيادتها" في هذه المنطقة المتنازع عليها منذ عقود مع أرمينيا.