حملة إعادة انتخاب بايدن.. معطيات جديدة وتحديات مختلفة‎‎

يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يستعد لمعركة حامية لإعادة انتخابه لفترة ثانية، تحديات جديدة نشأت بسبب معطيات سباق العام 2024 وأوجه الاختلاف عن انتخابات 2020 التي جرت في ذروة جائحة كورونا.

ويقول بايدن الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، إنه سيترشح مجددا ويدرس إعلان ذلك رسميا في مقطع فيديو ربما يوم الثلاثاء على أقرب تقدير.