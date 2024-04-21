زيلينسكي: المساعدات الأمريكية ستضع نهاية عادلة للحرب مع روسيا

عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، عن امتنانه لإقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون خاص بالمساعدات العسكرية لبلاده، وقال إن المساعدات ستنقذ الأرواح و "تضع نهاية عادلة" للحرب مع روسيا.

وكتب زيلينسكي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "أنا ممتن لمجلس النواب الأمريكي، لكلا الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) ولرئيس البرلمان شخصيا مايك جونسون للقرار الذي يبقي التاريخ على المسار الصحيح".

وقال الرئيس الأوكراني إن مشروع القانون "سيحول دون توسيع نطاق الحرب وينقذ آلاف وآلاف الأرواح ويساعد أمتنا على أن تصبح أقوى".